Jubel bei der SPD, geschockte CDU

Die Spitzenkandidatin der Saar-SPD, Anke Rehlinger trat kurz nach der ersten Prognose strahlend vor die Kameras: "Das Saarland hat Rot gewählt. Die Saar-SPD hat die Wahl gewonnen und nach 23 Jahren sind wir wieder stärkste Kraft als Sozialdemokratie an der Saar."

Es sei das Ergebnis "harter Arbeit in den letzten Jahren". Man habe sich Glaubwürdigkeit erarbeitet. "Das ist unser großer, gemeinsamer Erfolg an diesem Abend."

"Das Wahlergebnis ist ein deutlicher Regierungsauftrag", bilanziert Rehlinger. Sie will in der kommenden Woche am liebsten schon zu Sondierungsgesprächen einladen, eine möglichst schnelle Regierungsbildung gewährleisten.

Anke Rehlinger spricht in der Saarbrücker Garage.

Von einem "phänomenalen Erfolg" spricht der ehemalige Bundesaußenminister und frühere Chef der Saar-SPD, Heiko Maas (SPD). Das Ergebnis sei darauf zurückzuführen, dass die SPD gute Arbeit in der Regierung gemacht habe. "Vor allen Dingen Anke Rehlinger. Das ist ein phänomenaler Erfolg für uns."

"Historische Niederlage" für die CDU

Die CDU hingegen ist geschockt. Die Christdemokraten fahren das schlechteste Ergebnis ein seit der Angliederung des Saarlands an die Bundesrepublik. Ministerpräsident Tobias Hans sagte: "Es ist wirklich eine sehr bittere Niederlage für die Christdemokraten an der Saar und auch für mich persönlich. Ich übernehme auch die Verantwortung für diese Niederlage." Er habe Anke Rehlinger bereits angerufen und ihr zu diesem Wahlerfolg gratuliert.

Tobias Hans (CDU): "Wir haben heute einen herben Rückschlag zu verkraften"

Linke: "Ein Schlag"

Auch die saarländische Linke muss eine herbe Niederlage hinnehmen. Die Partei, die in früheren Jahren mit Zugpferd Oskar Lafontaine starke Ergebnisse einfahren konnte, stürzt ab und wird im nächsten Landtag nicht mehr vertreten sein.

Die Spitzenkandidatin Barbara Spaniol spricht von einem "Schlag". "Das war so vielleicht nicht zu erwarten. Es ist uns nicht gelungen, die Differenzen so beizulegen, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.“ Man müsse nach vorne schauen.

AfD: "Streitigkeiten haben eine Rolle gespielt"

Auch die AfD muss Verluste hinnehmen. AfD-Landeschef Christian Wirth sagte im SR, wichtig sei vor allem, dass man wieder im Landtag vertreten sei. "Natürlich haben die Streitigkeiten eine Rolle gespielt. Das hat der Wähler mitbekommen."

Grüne signalisieren Koalitionsbereitschaft

Relativ sicher im nächsten Landtag vertreten sind die Grünen. Aktuelle Hochrechnungen sehen die Partei bei etwa 5,3 Prozent. Spitzenkandidatin Lisa Becker sagte im SR: "Es zeigt sich natürlich, dass sich alles auf die Ministerpräsidentenfrage zugespitzt hat und die kleinen Parteien da Verluste erleiden müssen."

Man habe im Saarland "andere Voraussetzungen" als bei der Bundespartei". Aber man sei "bereit, Gespräche mit allen demokratischen Parteien zu führen".

FDP: "Schwierig für kleine Parteien"

Die Liberalen müssen momentan noch zittern, ob es für einen Einzug ins Parlament reicht. Die FDP-Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter sagte im ZDF, der Wahlkampf sei "sehr stark auf Ministerpräsidentenfrage konzentriert" gewesen. Das sei "schwierig für kleine Parteien".