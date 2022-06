Ford-Konzern entscheidet sich gegen Saarlouis

Monatelang mussten die rund 4600 Beschäftigten des Ford-Werks und die rund 2000 Beschäftigten der ansässigen Zulieferfirmen in Saarlouis zittern. Wo wird in Zukunft das neue E-Auto-Modell gebaut? Diese Frage schwebte wie ein Damoklesschwert über dem saarländischen Standort.

Valencia der "präferierte Standort"

Nun ist im Bieterwettstreit mit dem spanischen Werk in Valencia eine Entscheidung gefallen - gegen Saarlouis. Künftig sollen in Valencia zwei E-Automodelle gebaut werden.

Ford-Europa-Chef Stuart Rowley betonte, die Entscheidung sei nach einem umfassenden Konsultationsprozess mit beiden Standorten gefallen. Valencia sei der präferierte Standort in Europa, um das Ziel einer „voll-elektrischen Zukunft“ von Ford zu erreichen, sagte Rowley am Mittag in einem telefonischen Pressegespräch.

Fordwerk Saarlouis: Reaktionen der Mitarbeiter Audio [SR 3, Yvonne Schleinhege (c) SR, 22.06.2022, Länge: 03:16 Min.] Fordwerk Saarlouis: Reaktionen der Mitarbeiter Fordwerk Saarlouis: Reaktionen der Mitarbeiter

Zukunft für Saarlouis wird beraten

Allerdings bedeute die Entscheidung nicht das Ende des Werkes im Saarland. Das Unternehmen habe eine Task Force eingerichtet, um mit der Belegschaft und auch der Landesregierung mögliche Zukunfts-Optionen für das Werk in Saarlouis zu beraten. Rowley betonte außerdem, dass sich beide Standorte weiterhin auf bedeutende Restrukturierungen einstellen müssten.

Keine Angaben über Stellenstreichungen

Eine Zahl, wie viele Stellen in diesem Rahmen möglicherweise gestrichen werden, nannte Rowley auch auf mehrfache Nachfrage nicht. Vorwürfe, dass das Verfahren unfair gewesen sei, wies Rowley zurück. Genau dieser Eindruck sei bei ihr – und den Beteiligten im Saarland – zuletzt aber entstanden, hatte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Vormittag bei einer Landtagssitzung zu Thema betont, bevor die Entscheidung offiziell war.

Mehr als 6000 Arbeitsplätze in Gefahr

Für das Saarland ist die Entscheidung ein industriepolitischer Schlag. Neben den 4600 Arbeitsplätzen bei Ford selber stehen auch mehr als 2000 Arbeitsplätze bei Zulieferfirmen auf dem Spiel.

Die Landesregierung hatte – auch mit Unterstützung des Bundes – ein Subventionspaket zusammengestellt, um den Standort zu erhalten. Das Paket umfasst zum Beispiel Arbeitsmarkt-Maßnahmen, aber auch immobilienwirtschaftliche Angebote zur Vermarktung des Werksgeländes. Laut Ministerpräsidentin Rehlinger hat das Paket einen Gesamtumfang von nahezu einer Milliarde Euro.

