Vegane Hunde und Katzen: Ist das artgerecht?

Vor allem im Netz und in Sozialen Medien gibt es unzählige kontroverse Diskussionen zur vegetarischen oder veganen Ernährung für Hunde und Katzen. Fest steht: Es fehlen Langzeitstudien. Es gibt zwar Untersuchungen, aber die sind wenig aussagekräftig. Zu wenige Tiere wurden untersucht, der Zeitraum war zu kurz oder die Ergebnisse konnten nicht gedeutet werden. Trotzdem gibt es erste Erkenntnisse und auf dieser Basis kann sich jeder selbst eine Meinung dazu bilden, ob eine pflanzliche Ernährung artgerecht und vor allem gesund ist oder nicht.

Hunde und Katzen sind Fleischfresser – oder nicht?

Katzen sind Fleischfresser – da sind sich die Experten einig. "Katzen vegan zu ernähren, lehne ich komplett ab", erklärt Dr. Susan Kröger, Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik aus Berlin. Fleisch beziehungsweise tierisches Eiweiß sei essentiell für die Gesundheit der Tiere. Dementsprechend sei es absolut nicht artgerecht, seine Katze pflanzlich zu ernähren.

Der Hund ist kein Wolf Der Hund ist eine eigene Spezies, die sich im Laufe der Domestikation verändert hat. Es gibt Untersuchungen, bei denen beim Hund einige Kopien des Gens Amylase entdeckt wurden. Amylase ist dafür zuständig, Stärke aufzuspalten. Der Wolf hat deutlich weniger dieser Gene. Mit diesen Voraussetzungen kann der Hund Stärke um ein Vielfaches besser verdauen als der Wolf.

Für Hunde ist diese Frage nicht so einfach zu beantworten. Susan Kröger sagt, es sei generell möglich, einen Hund bedarfsdeckend vegan zu ernähren. Sie schließt aber Welpen, kranke Hunde und Zuchthündinnen davon aus. Der Hund ist darüber hinaus kein Wolf. Er ist ein Carni-Omnivor. Tierarzt Dr. Ralph Rückert aus Ulm erklärt, das bedeute, dass er von der Art her ein Fleischfresser und vom Stoffwechsel her ein Allesfresser sei. Daher könnten Hunde Pflanzen besser verdauen und verarbeiten als strikte Carnivore.