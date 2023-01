Wolfspeed plant offenbar Chipfabrik in Ensdorf

Nach dem Abriss des Kraftwerks in Ensdorf soll auf dem Gelände eine Halbleiterfabrik entstehen. Darüber hatte zunächst das Handelsblatt berichtet. Offenbar plant der US-Konzern Wolfspeed eine Investition von mehr als zwei Milliarden Euro im Saarland.

Bis zu 1000 Arbeitsplätze

Demnach soll das weltweit größte Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) erreichtet werden. Bereits in vier Jahren soll die Produktion in Ensdorf starten. Dies erfuhr das Handelsblatt aus mit dem Projekt vertrauten Kreisen.

Wolfspeed will Chip-Fabrik in Ensdorf bauen Audio [SR 3, Yvonne Schleinhege, 21.01.2023, Länge: 04:14 Min.] Wolfspeed will Chip-Fabrik in Ensdorf bauen Wolfspeed will Chip-Fabrik in Ensdorf bauen

Nach SR-Informationen könnten auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände so bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen. Ausschlaggebend für das Saarland war wohl der Saarbrücker Getriebehersteller ZF. Beide Konzerne kooperieren bereits seit einigen Jahren. Der Autozulieferer hatte im November angekündigt, dass er seinen Standort in Saarbrücken zum Leitwerk für elektrische Antriebssysteme umbauen will.

Das börsennotierte Unternehmen Wolfspeed stellt Spezialchips für Energie- und Hochfrequenzanwendungen wie Transport, Stromversorgung, Wechselrichter und drahtlose Systeme her. Zu den Kunden gehört unter anderem Mercedes. Erst Anfang des Jahres hatte die FAZ berichtet, dass diese beiden Unternehmen ihre bestehende Zusammenarbeit ausbauen wollen.

Bundeskanzler plant Reise ins Saarland

Bereits seit einigen Monaten wird über die Ansiedlung spekuliert. Die Verhandlungen laufen nach SR-Informationen bereits seit über einem Jahr.

Auch die Bundesregierung hält es offenbar für sehr bedeutend, denn sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) planen offenbar zur offiziellen Bekanntgabe des Projektes ins Saarland zu reisen.

Geplant ist nach SR-Informationen, dass bei einem Termin Anfang Februar der Kanzler und Vizekanzler gemeinsam mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und Vertretern des Managements von Wolfspeed und ZF das Projekt im Saarland offiziell vorstellen.

Kraftwerk Ensdorf wird in zwei Jahren abgerissen

Das Kraftwerk soll in rund zwei Jahren abgerissen werden. Einzig das Umspannwerk bleibt erhalten. Das rund 30 Hektar große Südgelände soll schon vor dem Abriss zu Bauland umgestaltet werden. Ziel ist es, dort möglichst schnell Firmen anzusiedeln – gerade auch im Zusammenhang mit der noch unsicheren Zukunft des Saarlouiser Ford-Geländes.

VSU sieht gutes Signal

Sollten die Pläne realisiert werden, wäre die Ansiedlung nach Ansicht der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) "ein gutes Signal für das Saarland". Es sei "wichtig neue Unternehmen und Branchen für ein Engagement im Saarland zu werben", sagt VSU-Hauptgeschäftsführer Martin Schlechter. "Mit den letzten großen Ansiedlungen sind der Landesregierung bereits wichtige Schritte in diese Richtung gelungen."

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten vom 20.01.2023 berichtet.