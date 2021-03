Saarland plant zahlreiche Lockerungen nach Ostern

Der Plan ist nicht neu, bereits vergangene Woche waren entsprechende Schritte in der saarländischen Landesregierung beraten worden. Aufgrund der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz hatte man diese Entscheidung darüber allerdings verschoben.

Nun steht nach SR-Informationen fest, dass nach Ostern das Saarland als sogenannte Modellregion weitreichende Öffnungen im Gegenzug für Tests ermöglichen will. So plant die Landesregierung Lockerungen in zahlreichen Bereichen.

Details im Laufe des Tages

Die Außengastronomie soll wieder öffnen dürfen, aber auch Kultureinrichtungen wie Kinos. Auch die Regelungen für Sport sollen gelockert werden, das gilt sowohl für die körperliche Betätigung drinnen als auch draußen. Auch Fitnessstudios sollen wieder öffnen dürfen.

Zudem sollen die Kontaktbeschränkungen gelockert werden. Die Lockerungen sollen gelten, so lange die Inzidenz unter 100 liegt. Im Saarland stieg der Wert zuletzt von 65,6 auf 70,8. Experten, darunter der Saarbrücker Pharmazieprofessor Thorsten Lehr, gehen davon aus, dass der Inzidenzwert noch weiter rapide ansteigen wird.

Die genauen Details wollen Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und seine Stellvertreterin Anke Rehlinger (SPD) am Donnerstagmorgen (9.00 Uhr) bekanntgeben.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 24.03.2021 berichtet.