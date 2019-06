Saarbrücken ruft Klimanotstand aus

Tagesschau.de Klimanotstand: Was bedeutet das? Mehrere Städte in Deutschland haben mittlerweile den Klimanotstand ausgerufen. Aber was bedeutet das eigentlich?

Mit der Stimmenmehrheit von Grünen, SPD, CDU, Linken, FDP und den Liberal-Konservativen Reformern (LKR) wurde der Antrag angenommen. Die AfD und die Freien Wähler stimmten dagegen. Mit der Entscheidung folgt Saarbrücken Städten wie Bochum, Münster und Konstanz, die bereits zuvor den Klimanotstand ausgerufen hatten. Es handelt es sich dabei um einen symbolischen Akt beziehungsweise ein politisches Statement.

Durch den Beschluss verpflichtet sich die Stadt, alle Ratsentscheidungen künftig unter einen Klimavorbehalt zu stellen. Bei sämtlichen Maßnahmen müssten künftig die Auswirkungen auf den Klima-, Umwelt- und Artenschutz berücksichtigt werden, erklärte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, Torsten Reif. „Außerdem soll schnellstmöglich ein Klimaschutzkonzept mit konkreten CO2-Abbauzielen vorgelegt werden.“

Attraktiverer ÖPNV

Um das Klimaschutzkonzept umzusetzen, soll ein breites Maßnahmenbündel, insbesondere auf dem Verkehrssektor, geschnürt werden. So soll nach Ansicht der Grünen der Pkw-Verkehr durch einen attraktiveren ÖPNV reduziert werden – zum Beispiel durch ein Ein-Euro-Ticket pro Tag oder kostenloser Bus- und Bahnverkehr für Azubis und Studenten. „Ferner muss der Ausbau der Erneuerbaren Energien vorangehen, vor allem durch die Errichtung von Photovoltaik- und Solaranlagen. Außerdem brauchen wir in Saarbrücken hohe energetische Standards bei Gebäudesanierungen und Neubauten“, so Reif.

