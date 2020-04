Ausgangsbeschränkungen teilweise aufgehoben

Das Gericht folgt damit einem Eilantrag eines saarländischen Bürgers, der sich durch das grundsätzliche Verbot des Verlassens der eigenen Wohnung in seinem Grundrecht der Freiheit der Person verletzt sah. Das bedeutet, dass ab sofort Treffen von Familien, genauer gesagt Verwandten in gerader Linie, also Eltern, Großeltern und Enkel, aber auch Geschwistern und Nichten im Privaten möglich sind.

Verfassungsgerichtshof kippt Teile der Ausgangsbeschränkung Video [SR Fernsehen, aktuell, 28.04.2020, Länge: 02:07 Min.] Verfassungsgerichtshof kippt Teile der Ausgangsbeschränkung Verfassungsgerichtshof kippt Teile der Ausgangsbeschränkung

Außerdem ist das Verweilen im Freien, nicht nur zu Sport und Bewegung, wieder möglich. Bei beidem gilt allerdings weiter das Kontaktreduzierungs- und Abstandsgebot, wie das Gericht in seiner Entscheidung betont. Der Verfassungsgerichtshof betont aber auch, grundsätzlich seien die Maßnahmen der Landesregierung zu Beginn der Pandemie richtig gewesen. Aktuell gebe es jedoch keine belastbaren Gründe für die Fortsetzung.

Am Dienstagnachmittag hatten Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) bereits Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen bekanntgegeben.

Über dieses Thema hat auch der „aktuelle bericht“ vom 28.04.2020 berichtet.