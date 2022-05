Toscani als CDU-Landeschef nominiert

Der Landesvorstand der Saar-CDU hat Stephan Toscani als neuen Landesvorsitzenden nominiert. Wie die Partei am Montagabend mitteilte, fiel das Votum einstimmig aus. Toscani soll bei einem Landesparteitag am 28. Mai in Eppelborn gewählt werden.

Der 55-Jährige gehört dem Landtag in Saarbrücken seit dem Jahr 1999 an. Er hatte seither verschiedene Ministerämter inne und war zuletzt seit dem Jahr 2018 Präsident des Landtags. In den Jahren 2003 bis 2009 war er CDU-Generalsekretär und seit dem Jahr 2011 stellvertretender Parteichef im Saarland.

Wagner als Generalsekretär vorgeschlagen

Darüber hinaus hat Toscani den bisherigen bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Frank Wagner, als Generalsekretär vorgeschlagen.

Außerdem soll es nach dem Vorbild der CDU Deutschland ein neues Amt geben, nämlich das der stellvertretenden Generalsekretärin. Hierfür hat Toscani die Kreisvorsitzende der JU Saarbrücken-Land, Carolin Mathieu, vorgeschlagen.

Rückblick auf Basiskonferenzen

Bei der Sitzung am Montag ging es nach Angaben der Partei auch um den Rückblick auf die Basiskonferenzen in den Kreisverbänden, bei denen die Aufarbeitung des Wahlergebnisses im Mittelpunkt stand. Über 1000 Mitglieder hatten sich an den Basiskonferenzen beteiligt. Außerdem ging es um die Planungen des 71. Landesparteitages. Der soll Ende Mai stattfinden.

