Toscani neuer Chef der CDU im Saarland

Zweimal war Stephan Toscani nicht Ministerpräsident geworden – seit heute ist er neuer Landesvorsitzender der CDU, gewählt mit 331 Ja-Stimmen (92,7 Prozent). Sieben Delegierte auf dem Landesparteitag in Eppelborn enthielten sich, 19 stimmten gegen ihn. Toscani gehört zwar zum Partei-Establishment – gilt aber als bestens vernetzt und damit als geeignet für die Aufgabe, die CDU inhaltlich und personell neu auszurichten.

Hans bedankt sich

Der scheidende Landesvorsitzende Tobias Hans wurde am Morgen aus dem Amt verabschiedet. „Die Neuaufstellung beginnt mit diesem Parteitag“, sagte er. „Ich danke Euch für den Einsatz bis zum heutigen Tag. Danke für alles. Macht’s gut!“

Erneuerung mehr als nur Personalwechsel

Toscani betonte in seiner Bewerbungsrede, es gebe Aufgaben, die in der Lebensplanung so eigentlich nicht vorgesehen waren. In der Krise der Partei wolle er sich aber nicht wegducken, sondern sich der Verantwortung stellen.

Mit Blick auf den Erneuerungsprozess sagte Toscani, es könne nicht nur darum gehen, Personen auszutauschen. In den Basiskonferenzen der vergangenen Wochen sei klar geworden, dass das Problem der Saar-CDU vor der Haustür liege – und nicht zuletzt darin, dass Entscheidungen ohne Absprache mit der Parteibasis getroffen worden seien.

CDU will Basis stärker einbinden

Der Leitantrag für den Parteitag fasst Forderungen zusammen, die Mitglieder in Zukunft stärker einzubinden. So sollen unter anderem mehr junge Menschen auch in verantwortungsvolle Positionen kommen.

Als Oppositionspartei sei es Aufgabe der CDU, die alleinregierende SPD auf Fehler hinzuweisen. Als Beispiel nannte Toscani unter anderem die Schulpolitik.

Personeller Neustart geplant

Das Tableau für den neuen Landesvorstand soll einen personellen Neustart verkörpern. Dazu zählt die 23-jährige Carolin Mathieu, die den neu geschaffenen Posten der stellvertretenden Generalsekretärin besetzen soll. Der Landtagsabgeordnete Frank Wagner wurde als Generalsekretär der Partei mit 89,7 Prozent gewählt (313 Ja-Stimmen, 25 Nein, elf Enthaltungen).

Als stellvertretende Parteivorsitzende treten außerdem die Bundestagsabgeordnete Nadine Schön und die Merziger Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich an, der Landtagsabgeordnete Roland Theis und der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt.

Am Freitag wurde außerdem bekannt, dass die 35-jährige Wissenschaftlerin Silke Maringer in die Riege der Vize-Parteivorsitzenden aufrücken soll.