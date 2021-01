Tatverdächtiger im Fall Yeboah ermittelt

Fall Yeboah: Durchsuchung bei Tatverdächtigem in Saarlouis Audio [SR 3, Thomas Gerber, 28.01.2021, Länge: 01:05 Min.] Fall Yeboah: Durchsuchung bei Tatverdächtigem in Saarlouis Fall Yeboah: Durchsuchung bei Tatverdächtigem in Saarlouis

Im Rahmen der Mordermittlungen nach dem tödlichen Brandanschlag auf das Asylbewerberheim in Saarlouis im September 1991 wurden am Donnerstag die Wohnung und der Arbeitsplatz eines Verdächtigen in Saarlouis durchsucht. Nachdem es einen Tipp aus der Szene gegeben hatte, wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Das bestätigte die Generalbundesanwaltschaft dem SR. Zudem wurden die Wohnungen von vier Zeugen durchsucht.

Meldungen, wonach es sich bei dem Verdächtigen um einen heute 49-Jährigen handelt, der seit Jahren in der rechten Szene aktiv sein soll, wurden zunächst nicht bestätigt. Der Mann sei vorerst noch nicht festgenommen worden, da der Tatverdacht für einen Haftbefehl zunächst nicht ausreichte.

Erneute Ermittlungen seit einem halben Jahr

Bei dem Anschlag war der damals 27 Jahre alte Samuel Yeboah ums Leben gekommen. Zwei weitere Bewohner wurden verletzt. Das Ermittlungsverfahren war knapp ein Jahr nach der Tat von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken eingestellt worden, da es keine Hinweise auf die Täter gegeben hatte. Vor knapp einem halben Jahr waren die Ermittlungen neu aufgerollt worden. Zuvor hatte es neue Erkenntnisse zu dem Fall gegeben.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zur Tat. Dazu wurde eigens ein anonymes Hinweistelefon geschaltet, erreichbar unter der Telefonnummer 0681/962 5555.

