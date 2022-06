Schüsse auf Polizisten in Klarenthal

In Saarbrücken-Klarenthal ist heute Morgen ein Polizeibeamter durch Schüsse verletzt worden. Derzeit gibt es immer noch Schusswechsel zwischen der Polizei und einem 67-Jährigen, der sich in seiner Wohnung verbarrikadiert hat. Die Polizei bittet Anwohner der Wilhelmstraße und der Warndtstraße weiterhin, in ihren Häusern zu bleiben und sich von den Fenstern fernzuhalten.