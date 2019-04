Massenuntersuchung erkrankter Feuerwehrleute

Das Gericht hatte am Freitag die Rückkehr des umstrittenen Feuerwehrchefs Josef Schun bis Dienstag unter der Maßgabe der Reihenuntersuchung ausgesetzt. Die Richter äußerten in ihrem Beschluss den "dringenden Verdacht", dass die Krankmeldungen zu einem erheblichen Teil unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erfolgt sind. Damit hätten die Beamten, die sich nach dem Bekanntwerden der Rückkehr Schuns krankgemeldet hatten, gegen ihre Dienstpflichten verstoßen.

Alle Diagnosen werden überprüft

Die vier Amtsärzte des Regionalverbands müssen nun in einer bundesweit wohl einmaligen Aktion die gut 90 erkrankten Feuerwehrleute untersuchen und die vorgelegten Diagnosen der Hausärzte überprüfen. Ob sie das innerhalb der gesetzten Frist schaffen, scheint fraglich.

Bei der Feuerwehr hat sich die Situation übers Wochenende leicht entspannt. Die Leitstelle in der Wache 1 im Hessenweg ist wieder besetzt, sodass von dort aus die Freiwilligen Wehren der Regionalverbandskommunen alarmiert werden können. Allerdings sind längst nicht alle Feuerwehrleute an Bord. Die Wache 2 in Burbach ist immer noch lahmgelegt - die Freiwilligen Wehren in Saarbrücken selbst sind weiterhin in Zwölf-Stunden-Schichten in Alarmbereitschaft. Etwa 20 Feuerwehrleute verbrachten auch die vergangene Nacht im Gerätehaus Malstatt-Burbach.

