Landtagswahl hat begonnen

Seit 08.00 Uhr am Sonntagmorgen sind die Wahllokale im Saarland geöffnet. Bis 18.00 Uhr können sich die Wahlberechtigten mit jeweils einer Stimme für eine der 18 zugelassenen Parteien und Wählergruppen entscheiden. Im Unterschied zu anderen Bundesländern gilt im Saarland die reine Verhältniswahl.

Rehlinger in Umfragen vorne

In Meinungsumfragen wie dem SR-Saarlandtrend war die SPD mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger seit Wochen stabil und deutlich vor der CDU von Ministerpräsident Tobias Hans. Bisher haben Hans und Vize-Regierungschefin Rehlinger gemeinsam in einer großen Koalition das Land regiert. Die CDU stellt seit 1999 den Ministerpräsidenten.

Rehlinger wäre im Falle eines Wahlsiegs die erste SPD-Ministerpräsidentin an der Saar. Rein rechnerisch könnte es auch für Rot-Grün, Rot-Gelb und somit auch für eine rot-gelb-grüne Ampelregierung reichen, falls Grüne beziehungsweise die FDP den Sprung in den Landtag schaffen. Bislang sind vier Parteien im Landtag am Saarufer vertreten: CDU, SPD, AfD und Linke.

17 Parteien, 51 Sitze

Insgesamt bewerben sich 17 Parteien und Wählergruppen um die 51 Sitze im Saarbrücker Parlament. Die Saarlandwahl wird auch in Berlin mit Spannung verfolgt. Sie gilt als erster Stimmungstest für die Ampelregierung im Bund. Zudem schauen die Christdemokraten, ob Friedrich Merz als neuer Parteichef neuen Schwung bringt. Die Wahl im Saarland ist der Auftakt ins Wahljahr 2022, in dem auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gewählt wird.