FCS will Erfolgsstory im DFB-Pokal fortschreiben

In der bisherigen Pokal-Saison hat der 1. FC Saarbrücken bereits dem Bundesligisten 1. FC Köln sowie den beiden Zweitligisten Jahn Regensburg und dem Karlsruher SC das Fürchten gelehrt. Nun geht der 1. FC Saarbrücken als Pokalschreck optimistisch in das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf im ausverkauften Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion (Anstoß 18.30 Uhr).

"Wir können Düsseldorf schlagen"

"Es könnte unangenehm für Düsseldorf werden. Wir können Düsseldorf schlagen und viel Geld verdienen. Und das werden wir mit allen legalen Mitteln versuchen", sagte FCS-Trainer Lukas Kwasniok. Gleichzeitig zeigte sich der Chefcoach beeindruckt von der Spielweise der Rheinländer. "Als ich Düsseldorf im Video angesehen habe, dachte ich: Wow, das ist eine andere Sportart. Düsseldorf hat einen extrem aktiven, agilen, mutigen Spielstil. Dafür bewundere ich sie."

Das sei "Chance und Risiko zugleich. Für sie und für uns", sagte der 38-Jährige: "Wir müssen eine Leistung abliefern, als ob wir ein Zweitligist wären und gleichzeitig die Düsseldorfer auf ein Zweitliga-Niveau senken."

Noch kein Gegentor unter Kwasniok

Fortuna Düsseldorf, der aktuelle Bundesligasechzehnte, hatte sich mit einem 5:2 beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern für das Viertelfinale qualifiziert. Die Düsseldorfer taten sich jedoch eine Halbzeit lang gegen die Roten Teufel schwer. "Kaiserslautern hat es 45 Minuten geschafft gegen Düsseldorf zu führen", sagte Kwasniok zum Los und schöpft daraus Hoffnung.

Ernüchternde Bilanz gegen Fortuna

Einen Blick in die Fußballgeschichtsbücher sollten die FCS-Anhänger vor der Begegnung aber besser lassen: Die Blau-Schwarzen waren bislang glücklos gegen die Fortuna. Drei Mal traf der FCS im DFB-Pokal auf die Düsseldorfer. Die letzte Partie fand am 24. September 1989 statt. In der zweiten Runde unterlagen die Blau-Schwarzen in Düsseldorf mit 0:4. In der Saison 1961/62 musste im Viertelfinale nach einem 2:2 in der Verlängerung gegen den späteren Pokalfinalisten Düsseldorf sogar ein Entscheidungsspiel her. Dieses entschied die Fortuna nach 90 Minuten mit 2:1 für sich.

In der Bundesliga, 2. Liga und Regionalliga trafen die Saarbrücker weitere 14-mal auf die Fortuna. Dabei gelang dem FCS kein einziger Sieg. Die Bilanz lautet: sechs Niederlagen und acht Unentschieden.

Vor 35 Jahren erreichten die Saarbrücker zuletzt ein DFB-Pokal-Halbfinale. Nach einem Viertelfinal-Erfolg gegen Hannover 96 unterlag der FCS am 6. April 1985 im Heimspiel gegen den späteren Pokalsieger Bayer Uerdingen mit 0:1.

Über dieses Thema berichteten die SR-Hörfunknachrichten am 03.03.2020.