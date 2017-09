Weitere Informationen

www.tag-des-offenen-denkmals.de

In diesem Jahr lautet das Motto: "Macht und Pracht". Dabei sollen aber nicht nur imposante Schlösser, Burgen, Klöster und Kirchen im Fokus stehen, sondern auch auch Denkmäler, bei denen man nicht gleich an "Macht und Pracht" denkt, die aber nichts desto trotz für eine gewisse Macht stehen. Im Saarland sind das zum Beispiel das Landtagsgebäude, das Weltkulturerbe Völklinger Hütte, der Wasserturm in Neunkirchen und das Saarbrücker Schloss.