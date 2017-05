Pokal: Elversberg will das Double

Für die SV Elversberg könnte es eine perfekte Saison werden. Die Meisterschaft der Regionalliga Südwest hat die Elf von Trainier Michael Wiesinger bereits in der Tasche. Der Titel im Saarlandpokal und der Aufstieg in die 3. Liga sollen nun noch folgen. Bevor es in der Relegation gegen die Spielvereinigung Unterhaching geht, steht am Donnerstag das Pokalfinale gegen den 1. FC Saarbrücken auf dem Programm.

"Drei Endspiele in sieben Tagen"

Im Vorfeld machte die SVE keinen Hehl daraus, dass der Termin des Finales am 25. Mai so gar nicht ins Konzept passte. Denn nur drei Tage später steht das erste Aufstiegsspiel in Haching auf dem Programm. „Wir haben innerhalb von sieben Tagen drei Endspiele. Das kann nicht funktionieren. Das wird eine Wettbewerbsverzerrung sein“, sagte SVE-Sportvorstand Roland Seitz im Vorfeld. Was bei der SVE in dieser Situation Vorrang hat, daran lässt Trainer Wiesinger keinen Zweifel. „Über allem steht das ganz große Ziel und das ist der Aufstieg in die 3. Liga.“

In Sachen Aufstellung lässt sich Wiesinger noch nicht tief in die Karten schauen, er verrät aber bereits, dass auch Spieler auflaufen werden, die in der Regionalliga zuletzt häufiger auf der Bank saßen. "Aber auch diese Spieler haben zu hundert Prozent mein Vertrauen", betonte der Trainer.

SR.de überträgt das Finale im Livestream. Anstoß der Partie ist um 17 Uhr.

"Hoffe, wir haben daraus gelernt"

Der 1. FC Saarbrücken kann sich indes voll auf das Pokalfinale konzentrieren, denn die Relegation um den Aufstieg wurde verpasst. Am Ende landete der FCS nach 36 Spieltagen auf dem dritten Platz. Gegen Elversberg haben die Blau-Schwarzen nun einiges gutzumachen. Denn bei beiden Liga-Spielen gegen die SVE ging die Truppe von Dirk Lottner als Verlierer vom Platz. „Ich hoffe einfach, dass wir aus diesen zwei Spielen gelernt haben und wissen, dass sich Elversberg auch nach einem Rückstand nicht hängen lässt“, sagt FCS-Kapitän Manuel Zeitz.

Zudem wäre ein Pokalsieg enorm wichtig für den Verein – finanziell und sportlich. Zuletzt holten die Malstatter 2013 die Trophäe. In den Jahren danach folgten schmerzhafte Niederlagen gegen unterklassige Vereine. 2017 will der Pokal-Rekordsieger nun endlich wieder siegen und in der nächsten Saison dann im DFB-Pokal antreten.

Über dieses Thema wurde auch im aktuellen bericht vom 23.05.2017 berichtet.