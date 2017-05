Schafft Elversberg das Wunder?

Zum zweiten Mal in Folge droht der große Traum vom Drittliga-Aufstieg zu platzen. Nach der ernüchternden Schlappe gegen die SpVgg Unterhaching steht die SV Elversberg vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Drei Tore müssen her, will die SVE die Verlängerung erreichen. Gleichzeitig muss der Kasten von SVE-Keeper Daniel Batz sauber bleiben. Gegen den besten Sturm aller Regionalligen – 95 Tore in 34 Spielen – eine große Herausforderung. Dennoch will man in Elversberg alles daran setzen, das Unmögliche noch möglich zu machen. Die Zeit des Taktierens ist nun vorbei, das weiß auch Trainer Michael Wiesinger. „All in wie man so schön sagt. Jetzt ist es Zeit Risiko zu gehen.“

"Es ist alles möglich"

Kritik, er hätte im Hinspiel zu defensiv gespielt und wichtige Offensiv-Spieler wie Edmond Kapplani, Maximilian Oesterhelweg und Markus Obernosterer gar nicht beziehungsweise nicht von Beginn an aufgestellt, weist der 44-Jährige zurück. „Meine Entscheidung fiel nach vielen, vielen Videoanalysen. Bigalke rausnehmen, das Spiel von denen komplett lahmlegen und dafür die eine oder andere Position zu opfern.“ Nun hofft der Trainer, dessen Vertrag sich bei einem Aufstieg automatisch verlängert, auf das Wunder. „Lass uns früh in Führung gehen, lass uns in der Halbzeit 1:0 führen, lass uns das zweite nachlegen, das Publikum kommt: Es ist alles möglich.“

Live ab 20.15 Uhr

Der SR überträgt die Entscheidung um den Aufstieg in die 3. Liga am Mittwoch live im Fernsehen, im Stream auf SR.de und auf Facebook. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr im Stadion an der Kaiserlinde in Elversberg.

Um die Verkehrssituation rund um das Stadion zu entschärfen, bittet die SVE die Zuschauer, die mit dem Auto anreisen, den „Park & Ride“-Parkplatz auf dem Terrag-Gelände in Heinitz zu nutze. Vom „Park & Ride“-Parkplatz aus bietet der Verein ab 18.15 Uhr allen Fans einen kostenlosen Shuttle-Service ins Stadion an. Der Shuttle-Service ist mit einer gültigen Eintrittskarte zum Aufstiegs-Rückspiel nutzbar.