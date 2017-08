EM der Fallschirmspringer am saarländischen Himmel

Fallschirmspringer aus aller Welt zeigen in dieser Woche bei der EM und dem Weltcup im Saarland ihr Können. Bis zum 12. August treten sie in insgesamt vier Disziplinen gegeneinander an. Am Dienstag wird die Veranstaltung offiziell eröffnet – spektakuläre Bilder gab es bereits beim Training.