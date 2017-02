Handy-Daten richtig löschen

SIM-Karte entfernen reicht nicht

Das ist klar: Wer sein Handy weitergibt, nimmt erstmal die SIM-Karte oder Speicherkarte raus. Viele Handy-Nutzer glauben, dass damit schon alle Daten entfernt sind. Ein Irrtum: Fotos, Bankverbindungen oder Mails werden auf dem Smartphone gespeichert. Wer sein Handy ohne SIM-Karte weitergibt, verhindert nur, dass weiter damit telefoniert werden kann, sagt Ammar Alkassar vom IT-Sicherheitsanbieter Rohde & Schwarz Cybersecurity.

Daten löschen im iPhone

Einfach nur die Fotos und Mails von Hand löschen reicht nicht. Die Daten können dann wieder hergestellt werden. Richtig löschen kann man mit folgenden Schritten: Unter der App "Einstellungen" findet man bei "Allgemein" die Funktion "Zurücksetzen". Wer darauf tippt, kann "Alle Inhalte und Einstellungen" löschen. Das Handy ist dann quasi im Werkszustand. Aber: Gelöscht wird nur das Inhaltsverzeichnis. Die Möglichkeit, die Daten zu verschlüsseln, gibt es nach Informationen von Computerexperten nicht.

Auf Nummer sicher

Wer ganz sicher sein will, dass Fotos oder Bankverbindungen nicht wiederhergestellt werden können, hat folgende Möglichkeit: Über die Systemwiederherstellung die Kamera anschalten und den Speicher mit Zufallsdaten vollschreiben. Anschließend erneut löschen.

Folgende Schritte sind wichtig: Einstellungen – Info – Handy zurücksetzen, zwei Mal bestätigen. Der Medienspeicher ist dann freigegeben. Kamera aktivieren bis der Speicher voll ist. Anschließend nochmal: Einstellungen – Info – Handy zurücksetzen, zwei Mal bestätigen. Dann sind die Daten sicher gelöscht.

Daten löschen bei Android

Komplizierter ist es bei Android-Handys. Wer die Löschfunktion betätigt, löscht aber nur das Inhaltsverzeichnis. Die Daten bleiben weiter auf der Festplatte. Deshalb müssen die Daten erst verschlüsselt werden. Unter dem Menü-Punkt: "Einstellungen" findet man unter "Sicherheit" die Option eine Pin-Sperre einzurichten. Nächster Schritt ist: "Passwort". Computer-Experten der Zeitschrift Chip empfehlen, ein möglichst langes und sicheres Passwort zu wählen. Als nächstes tippen sie auf "Telefon verschlüsseln". Wichtig ist, dass der Akku aufgeladen ist und das Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist. Dieser Vorgang kann je nach Gerät einige Zeit dauern.

Anschließend melden Sie sich erneut mit dem Passwort an und setzen das Gerät zurück unter "Einstellungen" – "sichern und zurücksetzen" und "Werkszustand". Dafür ist noch mal das Passwort nötig. Dann können alle Daten gelöscht werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, schreibt dann den Speicher nochmal mit Zufallsdaten voll. Etwa indem die Videokamera so lange laufen lässt, bis das Handy anzeigt, dass der Speicher voll ist. Anschließend wiederholen sie folgende Schritte: "Einstellungen" – "sichern und zurücksetzen" – "Werkszustand" – "Daten löschen".

Daten löschen bei klassischen Handys

Als die Handys noch nicht smart waren, hat man sie überwiegend zum Telefonieren benutzt. Wer solche Geräte weitergeben will, sollte ebenfalls die Daten löschen. Das Problem: je nach Gerät ist das unterschiedlich. Tipp: Löschfunktionen suchen, SMS-Speicher, Kontakte und Telefondaten löschen. Am besten eine Anleitung passend zum Gerät im Internet suchen. Sollte der Akku leer sein, können Sie das Gerät an das Netzteil anschließen. Ohne Strom ist löschen auf dem Handy aber nicht möglich.

Handy-Recycling im Saarland

Alte Handys kann man bei allen Wertstoffhöfen abgeben oder in die Wertstofftonne schmeißen. Bis zum 31. März steht im Foyer des Homburger Rathauses eine Sammelbox für alte Handys. Die Geräte können einschließlich Ladegeräten und weiterem Zubehör abgegeben werden. Sie werden anschließend recycelt.