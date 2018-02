Hans soll Ministerpräsident werden

Tobias Hans wurde das Politikergen in die Wiege gelegt: 1978 in Neunkirchen geboren, führt Hans so etwas wie eine kleine Familientradition fort. Er ist der älteste von zwei Söhnen von Peter Hans, dem langjährigen CDU-Fraktionschef. Peter Hans verstarb 2007.

Sohn Tobias ist seit 2009 Landtagsabgeordneter, seit 2015 ist er Fraktionsvorsitzender der CDU. Er war 1992 zunächst in die Junge Union Münchwies, später in die dortige CDU eingetreten. Hans hat Informationswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und Anglistik an der Universität des Saarlandes studiert. Vor seiner Zeit als Landtagsabgeordneter war er von 2006 bis 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter der CDU-Landtagsfraktion, danach zwei Jahre persönlicher Referent der saarländischen Minister für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales, Josef Hecken und Gerhard Vigener.

Sollte Hans vom Landesparlament gewählt werden, wäre er der jüngste Ministerpräsident Deutschlands. Am Abend beraten CDU-Partei- und Fraktionsspitze über die Nachfolge Kramp-Karrenbauers.

Seit 2004 im Stadtrat

Tobias Hans, der in seiner Freizeit nach eigenem Bekunden gerne läuft und liest, bekleidet neben seinem Abgeordnetenmandat noch eine Reihe weiterer Posten. So ist er unter anderem Aufsichtsratschef der Caritas Trägergesellschaft CTS sowie weiterer CTS-Gesellschaften, Mitglied im Verwaltungsrat der Neunkircher Sparkasse und Mitglied in den Aufsichtsräten der Neunkircher Verkehrsbetriebe und der Lebenshilfe Neunkirchen. Bereits seit 2004 sitzt Hans zudem für die CDU im Neunkircher Stadtrat.

Sollte er Kramp-Karrenbauer in die Staatskanzlei nachfolgen, so strebt der 40-Jährige offenbar noch mehr an: „"Ich bin der festen Überzeugung, dass Ministerpräsidentenamt und CDU-Landesvorsitz in eine Hand gehören“, sagte er am Montagmittag selbstbewusst. Im Bezug auf seine eigene Person wollte er sich aber nicht konkret äußern.

"Entscheidung der Gremien abwarten"

"Es geht jetzt nicht um die Frage von Personen und Persönlichkeiten. Es geht darum, dass man jetzt die gute Arbeit fortsetzen kann, die Annegret Kramp-Karrenbauer begonnen hat", sagte Hans. Er habe großen Respekt vor den Entscheidungen, die die Parteigremien nun zu treffen hätten. Auch die Gremien seien "überrascht" über die aktuellen Ereignisse in Berlin. "Deshalb gehört es sich, dass wir die Entscheidung der Gremien heute Abend auch abwarten", so der Fraktionsvorsitzende.

Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Montag ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin angekündigt, nachdem sie von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als neue CDU-Generalsekretärin vorgeschlagen worden ist.