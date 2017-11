Verband verbietet Fußballern Trikots mit Porno-Werbung

Sportlich läuft es ganz gut für die Fußballer des SV Oberwürzbach. In der Kreisliga Saarpfalz steht der SVO derzeit auf Tabellenplatz vier. Mit Interesse dürften die Anhänger des Vereins auf die Partie am Sonntag beim SC Union Homburg blicken, denn öffentlich ist noch unbekannt, in welchem Gewand die Oberwürzbacher Kicker auflaufen werden. Fest steht nur: nicht so wie bisher.

Die Mannschaft des SVO, die in der untersten saarländischen Spielklasse aktiv ist, trägt seit einiger Zeit Trikots mit Werbung für die Webseite der Pornodarstellerin Lena Nitro. Der Saarländische Fußballverband (SFV) hat dem Verein nun aber untersagt, weiterhin mit dieser Trikotwerbung am offiziellen Spielbetrieb teilzunehmen. Entsprechendes entschied der Verbandsvorstand am Montagabend. Grund: Das Sponsoring durch die Pornodarstellerin "liegt knapp über der Grenze dessen, was moralisch vertretbar ist", sagt SFV-Geschäftsführer Andreas Schwinn dem SR.

Vereine hätten auch die Aufgabe, Sitte und Moral aufrechtzuhalten und zu fördern. "Das sehen wir hier nicht gegeben", sagt Schwinn. Grundlage der Entscheidung sind Vorschriften des Deutschen Fußballbunds (DFB), die Werbung ausschließen, die gegen Ethik und Moral, gegen Gesetze oder gegen die guten Sitten verstößt.

Verein weist Kritik zurück

Das Sponsoring der Sex-Darstellerin für einen Fußballverein, der qua Satzung in der Tat "die Förderung der körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte" verfolgt, stößt auch außerhalb des Sportverbands auf Kritik. Die Frauenbeauftragte der Stadt Saarbrücken, Petra Messinger, nannte die Zusammenarbeit zwischen Sportverein und Pornodarstellerin unlängst "ganz schlimm". Sex-Werbung suggeriere schon jungen Menschen, "dass man Frauen als Ware käuflich erwerben kann".

Der Verein selbst weist die Kritik an seinem Sponsoring in der Saarbrücker Zeitung von sich. Auf SR-Anfrage wollte sich der Vereinsvorsitzende Peter Weidmann nicht zur Entscheidung des SFV äußern.

Feste Bande jenseits des Spielfelds

Der Einfluss des Verbands reicht aber sowieso nur bis zum Abpfiff der Fußballspiele. Außerhalb des Spielbetriebs können die Fußballer schließlich tragen, was sie wollen. Und auch die Verbindung zwischen dem Club und seiner bisherigen Sponsorin soll offenbar aufrechterhalten bleiben. Sie habe mit dem Verein weiterhin eine Kooperation, sagte Nitro im Gespräch mit dem SR. Und so verkauft sie über eine Online-Plattform auch weiter die Trikots des SV Oberwürzbach, inklusive Schriftzug des Vereins auf dem Rücken und Werbung für ihre Webseite auf der Brust.

Einen Teil ihrer Einnahmen aus dem Trikot-Verkauf wolle sie dem Verein spenden, kündigt Nitro an, ohne konkret zu werden. "Über Zahlen genau möchte ich nicht reden." Der Verein seinerseits teilt via Facebook mit, einen Teil seines Erlöses wiederum ebenfalls zu spenden. Der Empfänger dieser Spende ist aber noch ebenso unbekannt wie das Trikot vom kommenden Sonntag.